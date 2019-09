AITA LEIDA: politsei otsib Harjumaal kaduma läinud 52-aastast Nikolayd 

Pärast esimest kõnet võttis meess emaga veel hiljem ühendust ning ütles, et hakkab tagasi minema, kuid läheb veel sõbra juurde, vahendab politsei.

Täna selgus, et sõbra juures ei ole mees käinud. Nikolay asukohta ei ole hetkel teada. Mees ei ole ka telefonitsi kättesaadav.

Nikolay on 175 cm pikk, tal on pikad tumedad juuksed ning ta on kõhna kehaehitusega. Kodust lahkudes oli tal seljas sinist ja musta värvi jope ning jalas tumedad püksid ja kummikud.