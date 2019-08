VIDEO | Prantsusmaal noarünnakus sai surma 19aastane mees 

Politsei on ühe ründajatest tabanud, teine on veel jooksus. Politsei sõnul pole praegu põhjust arvata, et tegu oleks terrorirünnakuga. Samas pole neil mingit motiivi, miks selline rünnak toimus.

„Mis on kindel, on see, et see polnud kaklus, kuna ründaja oli keegi, kes läks kallale inimestele, kes ootasid bussi,“ ütles Lyoni linnapea Gerard Collomb.