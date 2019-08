Eesti uudised Perepileti võlud: kolme lapsega maksad ikka sageli hingehinda Juhan Mellik , täna, 18:34 Jaga: M

Paljulapselised pered Aura veekeskuses. Vahel saavad ka nemad soodsamalt. Foto: Aldou Luud

Kolmelapseline pere kavatses minna ühiselt laevakruiisile ja perepiletki tundus soodne ja ahvatlev... kuni selgus, et see hõlmab ainult kahte täiskasvanut ja kahte last! Kolmanda lapse eest pidanuks juurde maksma täishinna. Kas Eesti ettevõtjad siis ei tunnistagi kolme- ja enamalapselisi peresid?