Koalitsioonisaadik Ladõnskaja-Kubits jättis peaministri umbusaldusel toetuseta

„Minu positsioon on olnud sama alates kevadest. Arvan, et on ministreid, kes on oma tegevuses tallanud punase joone piiril ja seda ületanudki, mis ei lubanud mul valitsusele täit mandaati anda,“ selgitas Ladõnskaja-Kubits Õhtulehele. „Mulle jäi mulje, et umbusaldusavaldus oli hästi ette valmistatud avalikkusele, aga kehvasti asja sisulises mõttes. Selle tulemusel kujunes see pigem umbusaldusavalduseks selle esitajale.“