Teises maailmasõjas Saksa mundris võidelnud mees: ütlesin endale, et mina suren Eestis! 

Takk tõdeb, et kui 1939. aastal oli inimestel veel lootust, et sõda võib Eestist mööda minna, siis 1941. aasta suvel oli selge, et pääsu pole. Nagu oli ka selge, et kõige suurem vaenlane on Venemaa. Eesti vabaduse nimel olid noored Eesti mehed nõus astuma Soome, Saksa või kas või vanakuradi enda armeesse.