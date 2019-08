Eesti uudised Paljassaare romantika: milline elu käib pealinna vaeseimas asumis? Juhan Mellik , täna, 20:30 Jaga: M

MURETU ELU: Nii mõnelgi Paljassaare asukal on juba keset päeva väga lõbus tuju. Foto: Robin Roots

„Appi, kui paha mul on olla. Vett tahan, selline janu on. No ikka s...ks paha on olla.“ Säärased mured pole suvekuumuses Paljassaares sugugi haruldased. Tallinna vaeseim linnaosa pakub rohkelt kontraste: ühes nurgas asub supiköök, juba paar sammu eemal pargivad luksusautod.