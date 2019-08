VÕÕRAVAEN: Inglise lapsed kiusavad Ida-Euroopast pärit õpilasi 

Strathclyde'i ülikooli uuringus osalesid õpilased, kes käivad koolis Šotimaal või Inglismaal. Suurem osa enam kui tuhandest uuringus osalenud 12-18aastasest noorest on pärit Poolast, Leedust või Rumeeniast. Valdav osa neist elab Inglismaal või Šotimaal kauem kui kolm aastat. Tervelt 77 protsenti ehk pisut üle kolmveerandi tunnistas, et kogeb oma rahvuse tõttu ksenofoobset suhtumist ja kiusamist. 49 protsenti kiusatutest ehk praktiliselt pooled lapsed leiavad, et kiusamine läks pärast Brexiti referendumit hullemaks.