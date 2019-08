Kaja Kallas nurjunud umbusaldamisest: oleme teinud kõik, et Eestit lõhkumisest hoida 

Suurima opositsioonijõu juhi sõnul oli enne umbusaldamist selge, et valitsus selle tõttu ei kuku. „Tegelikult on valitsuserakonnad väljendanud, et nende soov on igal juhul hoida Reformierakonda valitsemisest eemal. Me ei tea ühtegi teist eesmärki, mis sellel valitsusel oleks või [neid erakondi] seoks,“ selgitas Kallas. „Meie soov oli näidata, et võime üksikuid ministreid pidevalt umbusaldada, nädalast nädalasse tuleb uusi jamasid peale. Aga see, kes sellel kõigel laseb juhtuda, on peaminister. Tema vastutab selle eest!“