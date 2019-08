Maailm LIBA-PARMESAN: itaallased kurdavad, et õige juustuga konkureerivad võltsingud, teiste seas Nõo Lihavürsti snäkid Greete Kõrvits, Juhan Mellik , täna, 17:20 Jaga: M

Foto on illustratiivne. Foto: Aldo Luud

Itaalia väljaanne kirjutab, et maailma on vallutamas liba-parmesani laine. Võitlus juustudega, mis kannavad uhkena kõlavat nime, ent pole siiski pärit õigest piirkonnast, et tiitlit auga välja teenida, on kui Taaveti heitlus Koljatiga. Väidetavalt on Eesti Nõo Lihatööstus üks ettevõtetest, mis juustu nime teenimatult kasutab.