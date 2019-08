Miks Jevgeni Ossinovski ei toetanud peaministri umbusaldamist?

„Püüdsin pehmelt tähelepanu pöörata sellele, et Reformierakonna otsus umbusaldada erakorralisel istungil Jüri Ratast on poliitiliselt ebaküps otsus,“ selgitas Ossinovski. „Erakorraline oleks pidanud olema see, et üks minister [rahandusminister Martin Helme] läks võimupiire ületades politsei peadirektorit lahti laskma. Riigikogu oleks pidanud kogunema selleks, et see minister päevapealt lahti lasta.“