Seisukoht | Kiusuvaest kooliaastat! 

Kas me lapsevanemana selgitame, et probleemset kodu pole ükski laps ise valinud, et hilbud ja rikkus ei määra kellegi väärtust ning et igaüks ei peagi olema ühesugune? Või et kui keegi tundub kummaline, võiks proovida teda tundma õppida – ehk ta lihtsalt ei oska nii hästi suhelda? Põlglik kirumine, kõigi ja kõige arvustamine hakkab kodust külge lastelegi. Kui 7. klassi poiss teatab, et madalama palgaga inimestelt peaks valimisõiguse ära võtma – vastavalt kohtleb ta ka mõningaid klassikaaslasi –, siis on ta sellist suhtumist päris kindlasti kuulnud isa-ema suust.