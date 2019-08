Eesti uudised GALERII | Viljandis avati kapitaalremondi läbinud Paalalinna kool Ohtuleht.ee , täna, 15:10 Jaga: M

GALERII

Foto: Kenno Soo

Reedel avati Viljandis piduliku lindilõikamisega kapitaalremondi läbinud Paalalinna kool. Ligi viis miljonit eurot maksma läinud ehitus oli Viljandi linna viimaste aastate suurim investeering.Möödunud aasta veebruaris alanud ehitustööd kestsid üle aasta ja said valmis tänavu augusti keskpaigas. 1965. aastal ehitatud koolihoones uuenesid täielikult kõik õppe- ja administratiivruumid, võimla, kommunikatsioonid ja õueala.Kooli direktori Aavo Palo sõnul vastab renoveeritud maja igati koolipere ootustele. "Siin on hea tasakaal konservatiivsete ja innovaatiliste lahenduste vahel. Kindlasti annab koolile palju juurde uus õueala, mis pakub võimalusi vabas õhus tegutsemiseks," ütles direktor. Ta lisas, et eriti annab koolimajas tunda varasemast parem akustika, mis avaldub nii koridorides, aulas kui ka spordisaalis.Paalalinna kooli remont läks maksma 4,8 miljonit eurot. Põhikoolina tegutsevas Viljandi Paalalinna koolis asub tänavu õppima 462 õpilast, esimesse klassi