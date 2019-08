Juhtkiri | Väärtustame õpetajat 

Seda olulisem on väärtustada neid, kes on valmis seda tegema. Paraku oleme kõikide erakondade sõnastatud eesmärgist tõsta koolmeistrite palk vähemalt 120%ni keskmisest palgast veel kaugel. Veelgi enam – suvevaheajale mindi vastu teadmisega, et õpetajate palk ei tõuse ka järgmisel neljal aastal.

Võib vaid loota, et haridusministril Mailis Repsil, kes nüüd, kooliaasta alguse eel, ütleb, et tema küll ei kujuta ette olukorda, et õpetajate palk ei tõuse, on võimalik toetuda kindlatele andmetele, et riigi rahaline seis näitab paranemise märke. Vastasel juhul on oodata õpetajate streiki.