TSITAADIRAHE | Jüri Ratas umbusaldajatele: „Ma olen paheline“ 

Täispikk vastus Vilja Toomastile, kes päris: „Härra Ratas! Nüüd olete juba üks kaks ja pool tundi ennast ja oma tööd siin meile kiitnud, et kui tubli te olete, kui hästi kõik meil on. Aga miks siis teie ja Keskerakonna valijad seda ei mõista? Keskerakonna toetus on ju drastiliselt langenud. Kuidas te seda siis seletate, miks see nii on, ja kas te tunnete ka endal selles osas mingit vastutust? Aitäh!“