Manona Paris | Kuidas ma koolikiusamisest võitu sain 

Minul on kooliajast ette näidata skaala mõlemad otsad ja räägin teile oma loo. Ehk kuidas peksukotist sai keskkooliks tütarlaps, kes julges ning tahtis oma unistust – hakata kirjutama – teoks teha. Sest ka need lood on olemas, ja ma usun, et neid on isegi ülekaalus. Neid lihtsalt ei mäletata, ning selleks on loogiline põhjus.

Ma olen tänu oma koolikiusukogemusele selle teemaga läbi aastate üsna palju kokku puutunud, rääkinud teiste ohvritega ja õpetajatega ning kirjutanud sellest mitmeid lugusid. Küsisin aastaid tagasi ka lastepsühholoog Tiiu Meresilt, miks on nii vähe positiivseid mälestusi koolikiusamisest üle saamisest. Sain teada, et kui valusa kogemusega on rahu tehtud, pole seda põhjust enam nii eredana mälus hoida. See kaob kuhugi tagaplaanile ja mattub nagu midagi, mis oli, aga millest saadi jagu, ajatolmu sisse.

Minu kiusuaastad olid samuti mattunud tagaplaanile nagu kole vaas keldrinurka, ent kuna minu töö on inimeste lugude jutustamine, tulevad need teiste valu kuulamise ja mõistmisega taas esile. Eriti kui öeldakse, et tegu on nüüdisaja rikutud maailma teemaga, mida vanasti kindlasti polnud. Noh oli ikka küll. Minu kooliaeg sai alguse aastal 1982. Hulluks läks asi kolm aastat hiljem, kui kolisin pealinna eliitkoolist piltpostkaardiliku ja jõukamapoolse väikelinna vastavatud õppeasutusse.

Uus linn, uus kool, ei ühtegi tuttavat

Millal asjad käest ära läksid – seda ma ei teagi. Algus oli ärev, ma olin ainus, kel polnud ühtegi tuttavat klassis, kus kõik tundsid üksteist lasteaiast saati. Umbes oktoobriks sain endast oluliselt vanemate poiste käest sõna otseses mõttes iga päev vahetunnis peksa. Mina olin neljandas, nemad vist kaheksandas. Igal juhul kõrgusid nad mu kohal nagu viimsepäevadeemonid. Neil polnud minu jaoks nimesid. Miks tahab 15aastane peksta kümneaastast? Neile ju rusikatega vastu ei anna. Kaebamine tõi kaasa uue peksulaine. Uue kooli noored ja arvatavasti ka segaduses õpetajad aga soovitasid üldse vähem kituda, sest sellised ei meeldivatki kellelegi. Vanemad üritasid midagi teha, memm kirjutas suisa ministeeriumisse, millest sündis minu jaoks eriti vastik tulem – sattusin hoopis osa õpetajate viha alla. Muuseas, see motiiv on kiusohvrite lugudes paraku üsna korduv – õpetajalt abi otsimise asemel satutakse räästa alla. Loodetavasti on see jäänud nõuka- ja üleminekuaastate teadmatusse.

Ainukesed, kes mind hurjutamata kaitsesid, olid kiusajatega samas klassis õppivad kaks ebamaiselt ilusat tüdrukut, keda terve kool üsna ametlikult imetles. Teised irvitasid kaasa.

Tiiu Meres ja ka teised psühholoogid on mulle kinnitanud, et tegelikult pole kiusatav kunagi otseselt oma saatuses süüdi. Lapsed on oma uudishimus julmad olevused, nad valivad millegi katsetamiseks välja isendi, kel on grupiga kõige vähem ühiseid nimetajaid. Sealt tulebki see, et kiusatavateks satuvad sageli uued lapsed, prillikandjad, ebatavalise kehakujuga või muud moodi teistsugused.