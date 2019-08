TOP 5 | Riigikogu lühem puhkus 

Unistus neljarealistest

Rahandusminister Martin Helme idee, et põhimaanteed võiks neljarealiseks ehitada avaliku ja erasektori koostöös (ja lisaks Saaremaa sillagi valmis teha), tekitab mõnusat elevust, kuid ka põhjendatud kahtlusi, kas see ikka on vaid mõne aastaga võimalik – ressursside pärast konkureerib ka Rail Balticu suurprojekt. Maksumaksja määramatult suureks kasvava ähvardava panuse katmise eest muretsegu aga järgmised valitsused?

Narva jäi pika ninaga

Konkursil Euroopa kultuuripealinna tiitlile ei loe nähtavasti see, kes seda rohkem vajaks, vaid milline linn on selleks ettevõtmiseks paremini valmistunud. Tõsi, erinevalt Narvast ei paistnud Tartu organiseerumistöö kitsa aktivistide grupi ponnistusena, vaid ideel oli laiemat kandepinda. Siiski – ehk olnuks tiitel just see vajalik tõuge, et Narva kultuurielu tõeliselt lõkkele puhuda?

Palk suureneb, toimetulek ei parane

Tõsiasi, et keskmine brutokuupalk on ületanud 1400 euro piiri pole üksnes rõõmu-uudis, kui samal ajal langeb inimeste hinnang oma toimetulekule – hinnatõus võtab oma, ja soola haavadele raputab teadmine, et palgakasv on kiireim (ja seda kärpimisvajaduse jutust hoolimata) just riigitöötajatel.

Ministeerium ärkas