KUMMALISED RIIGIPEAD: vaata, milliste pöörasustega on seitse juhti hakkama saanud Allan Espenberg , täna, 13:00

GALERII

Filipiinide president Rodrigo Duterte (74) Foto: AP/Scanpix

Kui näiteks ettevõtte juhiks pole tavaliselt võimalik panna lolli, teadmisteta või imelikku inimest, sest ta võib viia ettevõtte krahhi või pankrotini, siis riigijuhtide suhtes ei esitata mingeid nõudmisi ja seetõttu võib sellesse ametisse sattuda igasuguseid tüüpe. See muidugi ei tähenda, et allpool loetletud mehed on rumalad, kuid mõne tõrvatilga võib tublide ja kompetentsete, aga mõnes mõttes ka kummaliste ja omapäraste inimeste seast ikkagi leida. Vaatame järele, millega on mõned praegused riigipead hakkama saanud ja kuidas on kõlanud nende sõnakasutus.