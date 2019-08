SULASID VÄLJA: Venemaa liustiku alt ilmus viis uut saart 

Briti okeanograaf Tom Rippeth selgitas, et leid pole tegelikult väga üllatav. „Liustik on lihtsalt jääjõgi, mis transpordib lumekamakaid ning jääd kõrgematest punktidest merre. Kliima soojenemise mõjul liustikud kahanevad ning paljastavad nende all asuva maa,“ selgitas Rippeth, kelle sõnul on kõnealune juhtum järjekordne näide kliima soojenemisest.