Jüri Ratas: valitsuses ei saa olla teistest õigemaid poliitikuid 

Kõik need otsused on teeninud just seda sama eesmärki, milleks on õiglasema, sidusama ja solidaarsema riigi ehitamine, et kõik meie inimesed tunneksid, et Eesti riik on ka nende jaoks olemas. Seda nii väikestel saartel ja kaugetes valdades kui maakonnakeskustes või suurtes linnades.

Armsad eestimaalased!

Ma mõistan, et see koalitsioon ei paista paljudele kerge. Võin kinnitada, et meil on olnud rohkelt raskeid hetki ka valitsuspartnerite vahel. Küllap on neid kõigis valitsustes. Kindlasti ei ole opositsioonist vähese kogemusega valitsusse tulemine kerge. Samas tunnen ma partnerite vahel ka iga päev piisavalt tahet koostööd teha ja ühisosa leida. See annab mulle usku, et eksimuste või valearvestuste kõrval jäävad üha rohkem kõlama väärikad sõnad ning tõsised teod.

Ütlesin siinsamas auväärse riigikogu saalis valitsuse moodustamise alustest ettekannet tehes, et soovime üheskoos, kogu ühiskonna toel ehitada peresõbralikku Eestit, mille ühiskond on sidus, mille majandus on edukas ja teadmistepõhine, mida valitsetakse tõhusalt ning mis on vaba ja kaitstud. Seisan ka täna väga selgelt märgitud põhimõtete eest ning kinnitan kõigile Eestimaa inimestele, et olen nõus jätkama nende nimel kannatlikult tööd.