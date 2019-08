Eesti uudised Kolme lapsega lõbutsema? Kontrolli enne, kas perepilet kehtib! Juhan Mellik , täna, 09:10 Jaga: M

Paljulapselised pered seisavad Tartus Aura veekeskuse järjekorras. Sel korral pääsevad nad eriti soodsalt. Foto: ALDO LUUD

Kord aastate eest pidas koos mehega kolme last kasvatav Triinu plaani minna kambakesi koos laevakruiisile. Perepilet tundus eriliselt soodne ja ahvatlev. Kuni hetkeni, mil selgus, et summa katab ainult kahte täiskasvanut ja kahte last. Kolmanda lapse eest pidanuks täishinna juurde maksma.