OTSEPILT JA -BLOGI | Riigikogus umbusaldatakse peaministrit. Vaata, kas Ratas veereb Toompealt alla

„Ma tahan öelda, et mina olen rahul selle koalitsiooniga, mis täna on: see on EKRE, see on Isamaa, see on Keskerakond. Me teeme just neid asju, mis on olulised Eesti inimestele,“ pöördus Ratas nädala alguses Toompeal meeleavaldajate poole, kes avaldasid valitsusele toetust. „See valitsus on valitud demokraatlikult ja ei ole nii, et on ainult meeleavaldajad selle valitsuse vastu.“