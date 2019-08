Kanepipood asus kaitsele: lubatust suurem THC sisaldus on võimatu! 

Meediale saadetud pressiteates ütles Tallinnas Sakala tänaval paikneva Cbweed’i poe juhatuse liige Kalev Laisaar, et talle tuli läbiotsimine suure üllatusena. “Meie kaup tuleb ühest ja samast kohast ning kõik tooted on laboratoorselt riiklikul tasandil analüüsitud ja sertifitseeritud Milano ülikoolis (Università degli Studi di Milano). Meil on tehtud igale tootele oma analüüs, mis näitab selgelt, et THC sisaldus on absoluutselt kôikides toodetes vähem kui 0,2 protsenti.”

Laisaari sõnutsi ei pakenda ega ava Cbweedi poed pakendeid erinevalt konkurentidest. "Müüme tooteid täpselt sellistena edasi, nagu nad siia tulevad," ütles ta ja lisas rõhutab, et kogu kaup saabub Itaaliast Eestisse kvaliteetselt pakendatult. Teine firma, mida poes müüakse, on suur Šveitsi kosmeetikatootja, mille toodang on samuti sertifitseeritud.