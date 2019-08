Kinnipidamine Venemaal: Eesti veokijuhti koheldakse terroristina 

Sündmused said alguse 25. veebruari pimedal varahommikul, kui Juri vedas veoautoga kaupa Novgorodi oblastist Moskvasse. Tee oli libe ja nii veeres veok tagasihoidlikult 60 km/h. Sõidu ajal tegi üks sõiduauto temast möödasõitu. Juri märkas, et vastassuunas on teine auto ohtlikult lähedale jõudnud. Ta pidurdas, et sõiduautol õnnestuks temast mööda sõita. Küll napilt, aga möödumine õnnestus.