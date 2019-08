Peruu väljakaevamistel tuli välja ajaloo suurim lapsohverduse massihaud 

Mõned surnukehad on nii hästi säilinud, et neil on endiselt natuke juukseid ja nahka. Mõnel olid kõrvas hõbedast rõngad. Arheoloogid tuvastasid, et tõenäoliselt maeti nad vihmaperioodi ajal ning kuna peaga on kõik ohvrid suunatud mere poole, võib eeldada, et tegemist oli ohvrianniga chimú suguharu jumalustele. Aastail 1200-1400 oli tegemist väga võimsa hõimuga, ent pärast seda vallutasid inkad chimúde alad.

Nad kummardasid kuujumal Shid, keda nad uskusid päikesest võimsama olevat. Shi nõudis nende uskumuse kohaselt ka regulaarselt inimohvreid. Kuna rituaal viidi läbi vihma ajal, võib arvata, et küllap sadas tol hetkel vihma juba väga kaua ning see põhjustas üleujutusi ning chimú rahvas uskus, et lapsi ohverdades suudavad nad kuujumalale meele järgi olla, et see vihmale lõpu teeks. Tänapäeval teame, et tegemist on El Niño nimelise ilmastikufenomeniga, millega kaasnevadki ägedad vihmasajud.