Eesti uudised VIDEO | Siseminister Mart Helme: uued arvutused tõmbasid piiriehituse hinna koomale Asso Ladva , täna, 19:30 Jaga: M

GALERII

„Kahe aasta pärast saame siinsamas kokku ja siis on esimene lõik piirist väljaehitatud ning me näeme, kuidas see töötab,“ võttis valitsuse neljapäevasel Piusa piirivalvekordonis peetud väljasõiduistungil otsustatu kokku justiitsminister Raivo Aeg.