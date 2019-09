Täiuslik torm! Kõrgeima kategooria orkaan Dorian sihib Bahama saari

Orkaan Dorian oli kolmapäeva hommikul „vaid“ troopiline torm, kuid jõudis õhtuks kasvada juba 3. kategooria orkaaniks. Nädalavahetusel on see aga kasvanud sootuks 5. kategooria orkaaniks ning sihib Kariibi meres Bahama saari.

Fox News meteoroloogide hinnangul jätab orkaan Dorian kõva jälje Bahama saartele. „Tegu on täiusliku tormiga,“ ütles meteoroloog Janice Dean. „Sellega ei tasu jännata.“

Bahama saarte võimuesindaja Kevin Harris ütles, et orkaan tabab piirkonda, kus asub 73 000 elanikku ja 21 000 kodu. Lennujaamad-hotellid on suletud.

„On tunda hirmu,“ rääkis ameeriklane Jack Pittard, kes on Kariibi mere saari külastanud ligemale 40 aastat. „Muretsen hoonetele tekkiva kahju pärast, aga ma ei usu, et siin kaotavad inimesed oma elu.“

Puerto Rico rahvas valmistus hirmsaks tormimölluks kärmelt ja põhjalikult ning õnneks ei pidanud nad Doriani käes kuigi palju kannatama, kirjutab ABC News. Orkaan läks Puerti Rico saartest suuremalt jaolt mööda, ehkki esialgu ennustas ilmateenistus, et ta räsib sama kanti, mille orkaan Maria kaks aastat tagasi peaaegu hävitas.

Dorian tõi kaasa vaid tavapärasest palju tugevama tuule ja võimsad vihmahood, ent mitte midagi enneolematut. Kuberner Wanda Vazquez sõnas, et tänab jumalat, et torm neist seekord mööda läks. Ta kirjeldab viimaste päevade ettevalmistusi kui äärmiselt kasulikku ja edukat – mis sest, et enamjaolt ebavajalikku – harjutust tulevikutormide jaoks, kui järgmine kord enam niimoodi vedama ei peaks.