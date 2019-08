NAPIKAS! Orkaan Dorian vaid riivas Puerto Ricot, ent võttis nüüd suuna Floridale 

Puerto Rico rahvas valmistus hirmsaks tormimölluks kärmelt ja põhjalikult ning õnneks ei pidanud nad Doriani käes kuigi palju kannatama, kirjutab ABC News. Orkaan läks Puerti Rico saartest suuremalt jaolt mööda, ehkki esialgu ennustas ilmateenistus, et ta räsib sama kanti, mille orkaan Maria kaks aastat tagasi peaaegu hävitas.

Dorian tõi kaasa vaid tavapärasest palju tugevama tuule ja võimsad vihmahood, ent mitte midagi enneolematut. Kuberner Wanda Vazquez sõnas, et tänab jumalat, et torm neist seekord mööda läks. Ta kirjeldab viimaste päevade ettevalmistusi kui äärmiselt kasulikku ja edukat – mis sest, et enamjaolt ebavajalikku – harjutust tulevikutormide jaoks, kui järgmine kord enam niimoodi vedama ei peaks.