Juhtkiri | Umbusalduse läbikukkumine ei kindlusta veel töörahu  

Uus areng on see, et seni pidevalt võimuliidu suhtes kriitiliste meeleavaldajate kõrvale tõi Keskerakond Toompeale ka peaminister Ratase toetajad, umbusalduse ajaks kutsub inimesi riigikogu juurde EKRE. Eesti seniseks saavutuseks on peetud, et poliitika pole tulnud tänavatele. Ratas ja tema valitsus võib seekord küll umbusalduse üle elada, kuid sellest hoolimata pole võimuliidul mõistlik jätkata senisel provotseerival viisil.

Seda hoolimata võimalusest, et umbusaldusest võidukalt väljumine võib lisada enesekindlust ja tekitada sisetunde, et kaotanud opositsiooniga pole vaja arvestada.

Praeguse koalitsiooni võimuloleku pikkuse üle spekuleerimine on küll tänamatu ülesanne, kuid varsti on neil võimul oldud juba pool aastat ning pärast suvepuhkusi tahaks hakata nägema ka nende töö tulemusi. Seni ainus konkreetne ja käegakatsutav töövõit – alkoholiaktsiisi alandamine – jääb juba paari kuu taha ning on lisaks oma olemuselt ka vastuoluline, kui silmas pidada rahva tervist.

Et EKRE sõnavara vastupidiselt lubatule ja eeldatule seni eriti taltunud pole, siis säästmaks Ratast pidevast vabanduse palumisest, jääb tal üle kalduda ise EKRE suunas ja loobuda liiga kergekäelistest vabandustest. Neid on tõepoolest vähemaks jäänud, kuid mitte seetõttu, et EKRE oleks vähem reljeefsemaks muutunud, vaid hoopis Ratas on kuraasikam.