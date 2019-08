Mart Soidro | Toompea 35. jõukatsumine umbusaldamises 

Ma ei ole hiromant ega julge prognoosida, kas peaministrit umbusaldab just 45 rahvaasemikku, aga nii või teisiti saab Jüri Ratasest Mart Laari, Tiit Vähi, Andrus Ansipi ja Taavi Rõivase järel viies peaminister, keda üritati umbusaldada. Mis sest, et edutult, kuid nüüd võib ka tema oma hea lastetoaga suurmehe särgi tõmmata Toompea kuulsuste halli (Hall of Fame) lakke. Nojaa, Edgar Savisaart umbusaldati ka, aga see juhtus kahjuks ülemnõukogu ajal, nii et tema ei lähe selles arvestuses arvesse.

Meistrid ja sellipoisid

Toimuv jõukatsumine on pärast iseseisvuse taastamist juba 35. Pilk protokolli: VII koosseisu ajal (peaministriteks Mart Laar ja Andres Tarand) oli umbusaldusavaldusi neli, VIII riigikogu ajal (Tiit Vähi ja Mart Siimann) sama palju. IX kooseisu ajal, kui peaminister oli Mart Laar ja enne lõppu ka Siim Kallas, umbusaldati kümmet ministrit. See on rekord, aga eks ajad olidki keerulised.

Edaspidi olid rahvasaadikud leebemad: XI koosseisus läks Andrus Ansipi ajal asjaks viiel, XII riigikogu ajal kahel ja XIII koosseisus viiel korral. Praegune riigikogu pole veel poolt aastatki koos olnud, aga täna tuleb selles vallas juba teine jõukatsumine (3. juunil umbusaldas siseminister Mart Helmet 46 saadikut).

Mart Laari ja Villu Reiljanit ei ühenda minu meelest midagi, aga võta näpust! – mõlemat on umbusaldatud kolmel korral! Olen vagur vanainimene ega julge selle perekonna nime siin ajaleheveergudel nimetada, kes tolle rekordi selle riigikogu koosseisu jooksul ületab.

Aga läheme tagasi minevikku. Eesti rekord kuulub selles arvestuses Taavi Rõivasele, keda umbusaldas 9. novembril 2016 koguni 63 saadikut. Teisel kohal on Mart Laar 60 häälega (26. september 1994) ja kolmas koht kuulub siseminister Ken-Marti Vaherile, kellele 21. märtsil 2005. aastal avaldas umbusaldust 54 saadikut. Nad ongi ainsad, kellest saadi jagu, ülejäänud 31 ei ületanud kvalifikatsiooninormi (51 häält).

„Mis tunne oli?“ küsiks spordireporter. Ma olen natukene diskreetsem. Küsisin Eesti lähiajaloo Forrest Gumpilt 16 aastat tagasi, et vaata Mart, kui sa ei oleks olnud nii kärsitu ja tormanud kohe pärast Kalle Kulboki umbusaldusavalduse sisseandmist istungitesaali, et see arutlusse panna, võinuks ajalugu olla hoopis teistsugune.