Randade koristaja loobub heategevusest: enam ei jaksa, nagu üritaks lapiga üleujutust kuivatada 

Alani sõnul on tema nelja vabatahtlikuna tegutsetud aastaga prügi hulk meres pea kümnekordistunud. Kõige suuremaks probleemiks – ja seda ei kinnita mitte ainult Alani kogemus, vaid teadlaste uuringud – on sigaretikonid. Alanil on garaažis 1731 koni ja need pole kogunenud mitte nelja aastaga, vaid korjatud ühel koristusaktsioonil pooleteise tunni jooksul.

Mees on väsinud. „Tead, nagu üritaks lapiga põrandalt üleujutust kuivatada, aga samal ajal jookseb kraan ikka edasi,“ kirjeldab ta.

Ka pole tal just palju lootust heategevusliku rannakoristuse ja loodushoiu osas. Mitte kavatsuste pärast, mis on kahtlemata õiged, ent need ettevõtmised jäävad nõrgaks, eriti võrreldes sellega, mille vastu nad võitlevad. Kohalikud ranna- ja merekoristusorganisatsioonid Alani hinnangul lihtsalt ei toimi. Mistõttu ei jaksa tema ka enam oma närve kulutada. Lootusetus põletab läbi.

Alanile meeldiks, kui heategevuslikud organisatsioonid pööraksid oma pilgu sinna, kust probleem alguse saab: suurfirmad. Näiteks Coca-Cola, mis kasutas 2018. aastal pakenditeks ära kolm miljonit tonni plastikut.

Coca-Cola esindaja tõttas kinnitama, et loomulikult ei taha nemad näha ühtki nende pudelit ookeanis hulpimas. Ta lisab, et kõik nende pudelid on taaskasutatavad ning kui neid vaid kogumispunkti viia, tehakse Suurbritannias kõikidest vanadest pudelitest uued.

Merest leitud rämps. Illustreeriv foto. Foto: Zuma Press / Scanpix