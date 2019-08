MÜSTEERIUM: mis sundis Stockholmis elavaid vendi Soomes politseinikke tulistama?

Esialgu kinnitas politsei esmaspäeva hommikul, et kinnipeetud on Rootsi kodanikud. Hiljem selgus, et neil on tihe side ka Soome ja Porvooga.

Värsketel andmetel kutsusid pühapäeva öösel kell 00.22 tehtud kõnega politseinikud Porvoo Eestinmäki tööstuspiirkonda Koneistajantiel asuvasse laohoonesse kurjategijad ise. Nad väitsid, et toimunud on autovargus. Kui kaks patrullpolitseinikku sündmuskohale jõudsid, ähvardati neid relvaga ning nõuti teenistusrelvade loovutamist. Järgnenud tulistamises said politseinikud (umbes 35- ja 45aastane mees) haavata. Senistel andmetel politseinikud laske ei teinud ning ühe nende püstoli said ka kurjategijad endi kätte. Seejärel vennad põgenesid.

SÜNDMUSKOHAL: Vantaa kohtu otsusel eile vangistatud vennad Raymond Granholm (25) ja Richard Granholm (30) haavasid kaht Soome politseinikku pühapäeva öösel Porvoos. Foto: Reuters/Scanpix

Samal teemal SOOME POLITSEI: Porvoos politseinikke tulistanud Rootsi kodanikud on tabatud 26. august 2019, 16:00 FOTOD | SOOME ÄREVIL: Eestinmäki tulistamises kahlustatavad pole kinni peetud 25. august 2019, 21:24 Kuriteopaigale saabusid suured politseijõud. Haavatud politseinikud toimetati haiglasse. Neist üks pääses juba pühapäeva õhtul haiglast välja. Kurjategijatele jõuti jälile nende mobiiltelefoni positsioneerimisega. Enne nende tabamist tegid haarangu politseinikud Porvoo motelli On Lines, kus ühe toa uks avati mootorsaega. Alles pärast kurjategijate kinnivõtmist selgus, et nad olid selles motellis viimased kaks kuud elanud. Mehed olid rääkinud motelli omanikule, et nad töötavad ehitusel. Päeval käisid nad ära ning õhtuti viibisid motellis või tegid väljas sporti. Liikumiseks kasutasid nad sõiduautot Volvo V50, millega pühapäeval ka politseinike eest põgeneti.

Vennad käisid koolis Porvoos

Soome politsei teatas esmaspäeva hommikul, et tabatud mehed on 1989. ja 1994. aastal sündinud Rootsi kodanikud. Sama päeva õhtul lisati, et neist vanemal on ka Soome kodakondsus.

Richard Granholm (30). Foto: ylilauta.org