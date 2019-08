VIDEO JA GALERII | Rahvamatk automaaturite saatel: ministrid vaatasid oma silmaga „rohelist piiri“

„Me hakkame just arutama riigieelarvet järgmiseks aastaks ja vaatame ka järgnevat nelja aastat,“ ütleb peaminister Jüri Ratas. „Piiri väljaehitamine on seotud ka investeeringutega. Eesmärk on, et kogu valitsuskabinet saaks riigipiiri oma silmaga näha, oma silm on alati kuningas.“