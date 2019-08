Meravita sügispakett toob terve, energilise ja haigustevaba talve  

Kodumaine vitamiinide, mineraalainete ja toidulisandite arendaja ja tootja AS Medical Pharmacy Group ehk Meravita hooajapakett „Sügis” on ainuõige valik neile, kes soovivad tugevdada organismi loomulikku kaitsevõimet, valmistada end ette talvehooajaks ning tunda end ka igapäevase päikesevalguseta lumisel talveperioodil rõõmsa ja energilisena.



„Spetsiaalselt Eesti inimestele loodud sügispakett sisaldab probiootikume, magneesiumit, D3-vitamiini ja immuunsüsteemi tugevdavat kurkumit piperiiniga,” tutvustab ASi Medical Pharmacy Group turundusspetsialist Leiki Joakit. Ta lisab, et vitamiinid ei ole küll imerohuks, mis igast haigusest ravivad, kuid kindlasti aitavad need minimeerida viirustesse nakatumist, tõstavad üldist heaolu ning annavad energiat. Loomulikult ei tohi kasutada toidulisandeid õige toitumise asendajana, vaid tähtis on mitmekülgne ja tasakaalustad toitumine ning piisav liikumine.