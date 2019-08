FOTOD KOHTUST | Alexander Kofkini sohver: Savisaar oli Hispaanias tagasihoidlik külaline 

Andrejev meenutas kohtusaalis, kuidas Edgar Savisaar ja Siret Kotka Hispaanias käisid ja erinevaid asutusi külastasid, muu hulgas ka massažisalongi, mille eest tasumisega olid segased lood.

Andrejev rääkis kohtusaalis, kuidas tema on assistent ja autojuht kõigile Kofkini sõpradele ja Savisaar ei olnud mingi erand. Enne Savisaart oli Hispaanias käinud ka tuntud dirigent Eri Klas, kes samuti olla olnud Kofkini sõber. Kui midagi üldse, siis oli Savisaar olnud pigem tagasihoidlik külaline, kes palju hoolt ei nõudnud.

Andrejev viis Savisaare ja Kotka hotelli, mis oli juba varasemalt broneeritud. Ta kinnitas, et broneeringu tegi tema isilikult ja kasutas selleks 1500 eurot, mille andis talle Kofkin, kes ütles, et sularaha on Edgar Savisaare oma ning see on mõeldud hotelli eest tasumiseks. Andrejev rohkem ei pärinud ning maksis 1180 euro suuruse hotelliarve kinni. Ülejäänud raha andis ta Kofkinile tagasi.

Autojuht rääkis, kuidas ta käis koos Siret Kotkaga vähemalt kahel korral meditsiiniasutuses. Kas Savisaar oli kaasas, ta ei mäleta. Küll aga on tal meeles, et viis Edgari massaažisalongi. Midagi eriskummalist ta selles aga ei näinud. "See oli täiesti tavaline tervislik massaaž. Tema vanust arvestades oli see täiesti normaalne, et ta seda soovis," ütles Andrejev.

Prokuratuur tõi välja tõendi, millest selgus, et Savisaare masaaži eest oli ette tasutud. Andrejev ütles, et arvatavasti Savisaar andis talle raha ning tema maksis ise salongis. Põhjuseks võis olla Savisaare keeleparjäär hispaanlastega rääkimise, ent päris täpselt ta ei mäleta, kuna kõik toimus ammu.

Kui palju Andrejev mööda Hispaaniat koos Kotka ja Savisaarega ringi sõitis, mees ei mäleta. Midagi eriskummalist neis sõitudes aga polnud.