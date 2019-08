Eestis tegutsevad kriminaalid, kes varastavad uute traktorite GPS-seadmeid 

Sel suvel on GPS-seadmete vargad tegutsenud mitmel pool Euroopas – Eestis said vargused alguse juuli lõpus.

„Nende käekiri viitab sellele, et nad teevad eelluuret: kas nad siis kaugusest näevad ära, et kuskil on traktor, kus on vastav tehnika olemas või libaettekäänetega lähevad territooriumile, vaatavad ringi, isegi vestlevad territooriumil olevate inimestega,“ ütles Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Hannes Kelt.