VIDEO | RAHVAMASSID: Hiinas läks hulgipoe avamispäeval korralikuks mäsuks 

Uste avamise hetkel poevad kliendid ukse alt läbi veel enne kui need täielikult üles jõuavad tõusta. Praetud kana leti teenindajad paluvad inimestel kaupa riiulitelt mitte maha kiskuda ning järjekord moodustada, ent kliendid ei kuula neid karvavõrdki. Poes läheb ka kakluseks ja rüseluseks, ühest klipist võib näha, kuidas inimesed sealihakäntsakat nii raevukalt enda poole sikutavad, et põrsatükk ribadeks rebeneb.

Avamispäeval läks mitmel korral ka rüsinaks kätte. Foto: AFP/Scanpix

Avamispäeva puhul tavapärasest veelgi soodsamaid hindu lubanud pood ei suutnud enam tõuklevaid ja valimatult lettidelt tooteid kiskuvaid inimesi kontrollida ning pani uksed ametlikust sulgemisajast varem kinni. Väljaanne Bloomberg spekuleerib, et inimesi võisid lisaks hindadele meelitada ka läänelikud Ameerika tooted. Üks põlglik hiinlane aga leiab sotsiaalmeedias, et mõnel rahvuskaaslasel on lihtsalt igav ja liiga palju vaba aega, et poodi trügima läheb.