TARTU TUME TULEVIK? Eelmist kultuuripealinna ei mäleta keegi 

Raske uskuda, et kultuuripealinna tiitel kellelegi midagi olulist tähendab. Esiteks ei kanta seda krooni omapäi, vaid 2024. aastal tahavad Euroopas tähelepanu veel kaks kultuuripealinna: Austrias (valitakse tänavu novembris) ning Bosnias ja Hertsegoviinas või Norras (valitakse septembris). Teiseks on sinnani veel viis aastat – kes teab, mis vahepeal juhtuda võib. Kolmandaks toob tiitel ju riigile ja omavalitsusele kaasa kohustuse kulutada miljoneid, et nimetus auga välja kanda. Ja neljandaks: praegu ei mäleta ju enam keegi, mis tehti Eestis viimase kultuuripealinna aastal.