KOMMENTAAR | Kalev/Cramo tundub astuvat varem kätte maksnud reha otsa 

Itaalia esiliigast tulnud Antino Jackson näitas saapamaal sarnaseid numbreid Rain Veidemanile – 13,6 punkti ja ligikaudu viis korvisöötu mängus. Prantsusmaa meistrisarjast hangitud Aigars Škele on tubli tööloom ning Dwight Coleby ja Zach Smith lennukad korvialused jõud.

23aastane tagamees Jackson võiks hooaja alguses olla Cramo üks võtmepallureid. Kui ta suudab tiimi rünnakul vedada, siis mäng jookseb. Statistika ja videote põhjal näib, et ameeriklane mõistab meeskonnamängu ja kaaslaste söötudega leidmist hästi, mis on jänkide puhul tihti küsimärk.

Liikuvate ning atleetlike Coleby ja Smithi asemel oodati kõlavamaid nimesid. Polnud ju eelnev komplekteerimine toonud ühtegi kvaliteetse kaliibriga mängijat ning tundus, et rahakott võiks lubada end juba Euroopa korvpallis tõestanud pallurit.

Neli leegionäri on küll tavapärasest vähem, kuid see fakt pole iseenesest eriti üllatav. Pigem paneb kulmu kergitama, et kui välismaalasi on neli, siis miks valiti mittemidagiütlevad mängijad? Jackson, Škele, Smith ja Coleby on senise karjääri jooksul olnud enamasti tublid rollimängijad. Cramo koosseisus pole selget liidrit, kes suudaks vastaste kaitseliini stabiilselt ribadeks tõmmata.

Samas ütles Rapla mänedžer Jaak Karp intervjuus portaalile Korvpall24.ee, et NBA ja Euroopa tippude palgatõus on korvpalliturgu kallimaks muutnud. See ei kehti vaid välismaalaste, vaid ka kohalike mängijate kohta. Äkki ongi Cramo säärane komplekteeritus nende rahaliste vahendite juures lihtsalt karm reaalsus?

Vaadates mullust hooaega, kus Cramole ülitähtsateks lülideks kujunenud Arnett Moultrie ja Tony Wroten liitusid tiimiga 2018. aasta lõpus, ja välismaalaste arvu, tundub tõenäoline, et hooaja jooksul tuuakse lisajõudu. Mängija, kes küsib suvel Eesti meistri jaoks liiga palju raha, võib sügise või talve alguses oma soovides korrektuure teha. Ruumi vangerdusteks on, kuna leegionäride limiit Ühisliigas on kuus.

See on Arnett Moultrie. Foto: Martin Ahven