GALERII | Puerto Ricole lähenev troopiline torm Dorian ähvardab orkaaniks paisuda 

Troopiline torm Dorian satelliitfotol. Foto: NOAA/RAMMB

CNN kirjutab, et praegu käivad Puerto Ricol kibekiired ettevalmistused, et kaitsta saarerahvast nii kuis vähegi võimalik. Lüüakse kinni aknaid, kogutakse toitu, kütust jne. Samas on ka neid, sh turiste, kes kogunevad tormi ootuses rannikule, et looduse võimsat vaatemängu pealt vaadata.