Lugejakiri Lugejakiri | Miks ei kuula tänapäeva lapsed sõna? Lembit Mägi, pensionär , täna, 19:33 Jaga: M

Millest tuleneb, et tänapäeva laste ja noortega on nii palju probleeme? Esmajoones on loomulikult süüdi lapsevanemad. Juba maast madalast, kui alles käima ja rääkima hakatakse, on lastel võimalus televiisorist vaadata kõike, mida programm võimaldab.