Juhtkiri | Narvast ei saanudki kultuuripealinna Ohtuleht.ee , täna, 18:19

Foto: Aldo Luud

Euroopa kultuuripealinna valimise komisjon tegi Narvale üllatuse ja valis võitjaks hoopis Tartu. Selline otsus tundub paljudele üllatav ja poliitiliselt lühinägelik. See hinnang pole sugugi Tartut halvustav või alahindav, vastupidi – Emajõe Ateena kui peaga linna kultuursuses ei kahtle keegi. Tartu on niigi kultuuri täis ning samas on maailmas küllaga selliseid ülikoolilinnasid. Kui oletada, et Taaralinn võidi seekord valida seetõttu, et eelmisel korral jäi ta võitluses Tallinnaga alla, oleks sellinegi valikuprintsiip ausat konkurentsi alavääristav. Liiati – kui objektiivne oli žürii, mille üheksast liikmest vaid neli käisid mõlemas linnas sealsete oludega tutvumas. Kui riik on näinud palju vaeva, et Narva ei jääks tööstusliku Ida-Virumaa perifeeriaks, siis on žürii otsus seda arusaamatum.