SUUR HINNAVÕRDLUS: Kui palju maksavad koolitarbed? 

Vahe pole ainult hinnas

See viib meid aga kvaliteediküsimuse juurde. Hindade suur erinemine poodide lõikes ei pruugi alati tähendada, et kallimad poed klienti röövivad. Kui näiteks joonlauad peaksid olema üsna ühesuguse kvaliteediga, siis teritajate puhul on suur vahe, kas pliiatsit lõigata vaheda ja vastupidava teraga või nüsida sellisega, mis polegi kunagi terav olnud.