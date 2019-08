Igor Gräzin | Eriprokuröride idee on vaja kalevi alt välja võtta 

Täna on teemaks aga teine asi, mille kergitas üles EKRE. Selleks, et rahustada neid, kellele ekrelased millegipärast veidi ei meeldi – see idee ja esimesed eelnõud on pärit veel Rahvaliidu aegadest, aastast 2013 kolme mehe sulest: Karel Rüütli, Lauri Vitsut ja Nikolai-poeg Gräzin. Kusjuures EKRE on selle idee üle võtnud ausalt ja õigesti, aga tema vastane justiitsminister – halvasti. Nii et siis millest jutt.

Kes saab eriprokuröriks?

Kuritegelikus maailmas juhtub asju, mida tavaline ja argine prokuratuur uurida ei saa ega oska – kas jääb kompetentsist puudu, ilmneb poliitiline surve või on siis prokuratuur ise asjast huvitatud pool või sellesse kuidagi segatud. Sellisel juhul nimetatakse ametisse eriprokurör, kes ei allu ei ministritele, prokuratuurile ega kellelegi teisele peale parlamendi.

Hea näide sellest, kuhu oleks eriprokurör sobinud, oli maadevahetuse lugu, mille puhul prokuratuur tegeles enamiku ajast omaenese tegevuse õigustamisega. Prokuratuuri poolt vaadatuna läks hukka ka „kilekoti“ kaasus, kus ametkondlik huvi oli nii võimas, et asjad viisid tõendite võltsimise ja privaatandmete avaldamiseni.

Koht, mis lausa kisendab eriprokuröri järele, on Danske rahapesu ja Magnitski mõrvalugu, kus prokuratuuri tähtis ülesanne on senini olnud iseenda õigustamine. Muu hulgas on siin tegu reaalse mõrva uurimisest loobumisega – et tapmine toimus Venemaal ja peaprokurör oli kodupuhkusel, võidi mõelda umbes nii: mis see meie asi on, laip ees või taga, hoolimata sellest, et antud ränga kriminaalasja kohta avaldas muret president Barack Obama ja et Eestis tegeles Magnitski temaatikaga katkematult riigikogu saadik Eerik-Niiles Kross.

Justiitsminister Raivo Aeg on tubli mees sellepärast, et ta pani eriprokuröri teema lauale, aga sisu poolest pole tal õigus (aga on EKRE-l). Nimelt tahab Aeg seda, et eriprokurör määrataks prokuratuurist! Eeeee-iii!

Eriprokuröri mõte on selles, et ta on süsteemist väljaspool. USAs on eriprokurörid enamasti vastuluurest, advokatuurist ja poliitikast, s.t nii kaugel prokuratuurisüsteemist kui vähegi annab. Sageli on nende CVs ka mõneaastasi prokuratuuris töötamise momente, nagu oli eriprokurör Coxil Watergate’i loos ja Trumpi seost Venemaaga uurinud Muelleril. Aga tuleb arvestada, et USA on hirmus suur maa ja seal on kohutavalt palju rahvast ning üle 1000 õigusteaduskonna. Seetõttu on huvide kokkujooks küll vähetõenäoline, aga seda siiski jälgitakse.