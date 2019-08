GALERII | Soe augustiilm meelitas suvitajad randa 

Neljapäev on laialdaselt päikeseline, vaid pärastlõunaks lisandub Eesti lääneossa pilverünki. Saartel ja ka läänerannikul võib ka hoog vihma tulla, pole välistatud äike. Üle Skandinaavia laieneva madalrõhkkonna survel tugevneb meie rannikuvetes kagutuul. Õhutemperatuur on öösel 10..15, meretuulega rannikul kuni 18, päeval 23..27, saarte rannikul 20°C ümber.



Reede hommikupoolikul saab saartel, pärastlõunal ka mandri lääneosas sadu juba läbi ja pilved hõrenevad. Õhtul on vihmahooge veel Ida-Eestis. Öösel puhub võrdlemisi tugev kagutuul, hommikul saartest alates pöördub edelasse ja läände ning on päeval mõõduka tugevusega. Õhutemperatuur on öösel 13..18, päeval 19..24°C.



Laupäev on hõredate pilverünkadega ja sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 9..13, rannikul kuni 16, päeval 21..24°C, vaid meretuulega rannikul jääb 20°C lähedale.



Pühapäeval tugevneb kagutuul ning seda eelkõige saartel. Õhutemperatuur on öösel 7..12, rannikul kuni 17, päeval 23..25°C, vaid saarte rannikul on pisut jahedam.