Seisukoht | Eesti kuningriik 

Pool aastat tagasi tõdes riigikogu liige Martin Repinski arvamusloos, et president läheb meil maksma kaks korda rohkem kui puuetega lapsed. Riigis, kus inimesed surevad, sest ei saa tänapäevast ravi, on oma kuninga pidamine luksus. Isegi rikkas Soomes on aeg-ajalt kerkinud üles teema, et presidendi kohustused võiks jagada valitsuse ja parlamendi vahel. Eestist kolm korda suurema Uruguay endine president José Mujica silitas samuti laste pead ja külastas haiglaid, kuid annetas suurema osa palgast heategevuseks. Rahva lemmik ei vajanud isegi ihukaitsjaid.