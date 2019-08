Boris Johnson palub kuningannal parlamendi töö peatada, Elizabeth täitis ta soovi

Parlament tuli suviselt puhkuselt tagasi alles mõne päeva eest ning naaseb hetkeseisuga tööle 14. oktoobril, ent juba 31. oktoobril terendab ees Brexit ehk Euroopa Liidust lahkumine. Johnson räägib, et Tema Kõrgeausus peab 14. oktoobril ka kõne, milles tutvustab Johnsoni „väga põnevat plaani“.

Opositsiooniliider Jeremy Corbyn saatis otsekohe kuningannale kirja, paludes tollel enne lõpliku otsuse tegemist kindlasti temaga kohtuda. „See, mida peaminister praegu teeb, on meie demokraatia kaaperdamine, et leppeta [Brexitit] läbi suruda,“ ütles Corbyn. „Parlament peab meie peaministri vastutusele võtma. See, mida ta teeb, on parlamendi eest põgenemine. Me teeme kõik, mis suudame, et teda peatada.“

Ka parlamendi alamkoja spiiker John Bercow, kes üldiselt poliitika teemadel ei räägi ning rõhutatult neutraalseks jääb, otsustas sel korral oma arvamuse välja öelda. Ta nimetas toimuvat põhiseaduse solvamiseks.

„Ükskõik, kuidas seda ka ei esitleta, on täiesti päevselge, et eesmärk on takistada saadikutel Brexiti teemal debatti pidada ning riigi tuleviku heaks tööd teha,“ väljendas Bercow nördimust.

Ent peaminister Johnson ise väidab, et Brexit pole üldse asjaga seotud. Ta eitab, et üritab läbi suruda nn leppeta Brexitit. Tema sõnul on parlamendisaadikutel oktoobri teises pooles aega küll ja veel, et Brexiti teemal arutleda ja vaielda. Tema sõnul on ta läbematu, et juba enne Brexitit alustada riigis muudatuste sisseviimist. „Vajame uut seadusandlust,“ rääkis Johnson. „Peame tegelema uute ja tähtsate eelnõudega ja selle tõttu peab kuninganna oma kõne.“

Briti seaduste järgi seiskub parlamendi töö ajutiselt enne monarhi, antud juhul kuninganna suurt kõnet (Queen's Speech). Enamasti küll mitte niivõrd pikaks ajaks, kui Johnson praegu palub.