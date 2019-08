Boris Johnson palub kuningannal parlamendi töö peatada

Opositsiooniliider Jeremy Corbyn saatis otsekohe kuningannale kirja, paludes tollel enne lõpliku otsuse tegemist kindlasti temaga kohtuda. „See, mida peaminister praegu teeb, on meie demokraatia kaaperdamine, et leppeta [Brexitit] läbi suruda,“ ütles Corbyn. „Parlament peab meie peaministri vastutusele võtma. See, mida ta teeb, on parlamendi eest põgenemine. Me teeme kõik, mis suudame, et teda peatada.“