MÜRKMAOPAANIKA: Saksamaal Herne linnas otsitakse ohtlikku monokkelkobrat 

Pühapäeval märkas üks noor naine maja trepikojas umbes poolteise meetri pikkust madu, mis kirjelduste järgi on ülimalt ohtlik monokkelkobra, kelle hammustus võib olla surmav. Pärast seda evakueeriti nelja maja elanikud ning spetsialistid asusid madu otsima. Paraku ei ole roomajat leitud ning seetõttu püsib endiselt oht, et keegi saab surmava hammustuse.

Uurimisel on selgunud, et samas majas, kus monokkelkobrat nähti, hoidis üks elanik korteris vähemalt 20 madu. Tema juurest on pärit ka otsitav monokkelkobra, kes looduses elab Tais. Hooletut maokasvatajat ootab ilmselt karistus.