Kajakiga Ruhnu saarele suundunud lätlane leiti surnuna 

Kadunud inimesi otsiv vabatahtlik organisatsioon OPEROG vahendab oma sotsiaalmeediakontol, et pühapäeva õhtul leiti Liivi lahe idaosast mehe tundmatu mehe surnukeha. Esmaspäeval kinnitasid mehe sugulased, et tegemist on Eesti vetes kadunuks jäänud Audersega.