FOTOD | Politsei otsis läbi Eesti kanepipoed, kahtlustatakse narkootikumide müüki 

„Meil on alus arvata, et neis poodides müüdavates kanepitoodetes võib THC sisaldus olla lubatust kõrgem ehk üle 0,2 protsendi. Läbiotsimisel konfiskeerisime hulga kanepitooted, sealhulgas erinevad kanepitaime osasid, mille saadame kontrolliks ekspertiisi,“ ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Tambre sõnul peab iga ettevõtja olema kursis, milliseid tooteid tema poes müüakse. „Tooteid hankides internetist ja välisriikidest tuleb veenduda, et need on seaduslikud. Vastutus lasub toote käitlejal ehk antud juhul kauplejal,“ lisas Tambre. „Inimesed, kes kanepitoodetega tegelevad, peavad olema kursis regulatsioonidega,“ lisas ta.

Indrek kinnitab, et rahvusvahelise frantsiisi alusel töötavas Cweedis on kõik legaalne ja paberimajandus korras: „Meie asjad tulevad otse Itaaliast. Tegu on suurbrändiga, mis saadab toodangu meile pakendatult. Me ise ei puutu, tõsta ümber ega kaalu mitte midagi.“ Indrek lisas: „Ja teine firma, mida müüme, on suur Šveitsi kosmeetikatootja, kust tulevad kõik kreemid ja muu kraam, mis on samuti sertifitseeritud.“